У молодому віці інсульт може статися за наявності вроджених патологій, відзначив Комаровський, повідомляє Корреспондент.

Відомий український педіатр, телеведучий Євген Комаровський розповів, як знизити ризик інсульту в молодому віці. Відповідні рекомендації доктор дав в новому ролику на своєму YouTube-каналі.

Зокрема, медик відзначив, що крововилив у мозок у людей незабаром після 30-річчя найчастіше пов'язаний із вродженими патологіями. Також він підкреслив, що ніяких специфічних аналізів для виявлення небезпеки інсульту немає.

"Аналізів для попередження інсульту немає, але медична наука чітко знає фактори ризику, які збільшують можливість інсульту", - сказав Комаровський .

Водночас доктор сказав, що для того, щоб максимально захиститися від інсульту, потрібно вести здоровий спосіб життя та стежити за своєю вагою.

"У вашому житті не повинно бути пияцтва, куріння, зайвої ваги", - відзначив Комаровський .

Також, за його словами, важливо регулярно контролювати рівень артеріального тиску і рівень цукру в крові.

Крім того, медик рекомендував не забувати про фізичні навантаження.