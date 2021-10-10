Відпочинок в Хорватії та Туреччини: порівняння курортів

Туреччина - держава з античними містами, рахат-лукум, пахлавою і подорожами на повітряних кулях. Хорватія ж відома як "країна тисячі островів" зі старовинними замками, термальними джерелами й чистим Адріатичним морем, повідомляє Обозреватель.

Для тих, хто сумнівається, куди краще поїхати, сайт порівняв ціни та можливості для відпочинку в цих країнах в жовтні 2021 року.

Тури з послугою "all inclusive"

Ціни на тури із Києва в Туреччину та в Хорватію суттєво відрізняються. Станом на початок жовтня 2021 двоє дорослих за переліт і семиденний відпочинок у тризірковому готелі Туреччині мають сплатити від 13 тис. грн.

Ціни на відпочинок у тризіркових готелях Туреччини. Джерело: сайт "Поехали с нами"

А от за відпочинок у люксовому п’ятизірковому готелі Туреччини двоє дорослих витрачають близько 18 тис. грн.

Ціни на відпочинок у п'ятизіркових готелях Туреччини. Джерело: сайт "Поехали с нами"

Станом на початок жовтня 2021 семиденний відпочинок у тризірковому готелі Хорватії з послугою "all inclusive" для пари обійдеться в 35 тис. грн і більше.

Ціни на відпочинок у тризіркових готелях Хорватії. Джерело: сайт "Поехали с нами"

За "люксовий" семиденний відпочинок у п’ятизірковому готелі Хорватії пара може сплатити від 50 тис. грн і вище. Зверніть увагу, що у цих номерах дається лише сніданок та вечеря.

Ціни на відпочинок у п'ятизіркових готелях Хорватії. Джерело: сайт "Поехали с нами"

Відпочинок на пляжах

Берегова лінія Туреччини має протяжність 7 138 км. Її територія омивається чотирма морями – Середземним, Чорним, Егейським та Мармуровим.

Туристи мають змогу обирати пляж "на будь-який смак": піщаний, щебеневий чи забетонований; для спокійного відпочинку з дітьми чи для екстремального спорту й походів.

Узбережжя турецьких пляжів неймовірно чисті: 450 локацій мають позначку "блакитний прапор", що говорить про їхню екологічність.

Найбільший попит мають пляж Клеопатри, Ізтузу, Ічмелер, Блакитна лагуна та Капутас.

Хорватію омиває Адріатичне море – одне із найбільш солоних. Воно має цілющі властивості.

Пляжі в цій країні – піщані, забетоновані, скелясті та щебеневі молочно-перлинного кольору. Тут теж, як і в Туреччині, є локації як для активного відпочинку, так і для спокійного.

Якби пляжі отримували "Оскар" за чистоту, то переможницею стала б Хорватія. Адже тут понад 1000 пляжів, 30% із яких мають "блакитний прапор". Ось деякі із них: Златні-Рат, Вела Плаза, Пунта Рата, Нугал, Райський пляж, Стініва.

Адріатичне море в Хорватії. Джерело: unsplash

Погода

Найкраща пора для відпочинку в Туреччині – літо. Тоді температура води сягає +25-27°C, а стопчик термометра може підійматися до +35-38°C. В оксамитовий сезон (вересень-жовтень) легкий вітер допомагає комфортно переносити спеку. Вода прогріта до +24-27°C, а температура повітря становить +25-29°C.

Узбережжя Хорватії має м'який середземноморський клімат. Влітку вода в морі прогрівається до +26°C, а температура повітря становить +30-33°C. Восени температура повітря коливається від +23°C до +25°C, а температура води все ще комфортна для плавання чи дайвінгу – +21-23°C.

Місто Спліт у Хорватії. Джерело: pexels

Ціни на харчування

Як і скрізь, ціни в ресторанах та кав'ярнях Туреччини і Хорватії залежать від району: наявність культурних пам'яток, віддаленість від моря тощо.

У Туреччині середній чек на двох у ресторані становить 130 лір (≈ 390 грн), у кав'ярні – 50-70 лір (≈ від 150 грн).

середній чек на двох у ресторані становить 130 лір (≈ 390 грн), у кав'ярні – 50-70 лір (≈ від 150 грн). У Хорватії середній чек на двох у кав'ярні (легкий обід) становить €10 (≈ 308 грн), у ресторані – €28-35 (≈ від 864 грн).

Продаж лукуму в Туреччині (Стамбул). Джерело: pexels

Витрати на екскурсії

Ми проаналізували ціни на екскурсії, які мають серед туристів найбільший попит.

У Туреччині:

20-40$ (≈ від 532 грн) – оглядова екскурсія по Анталії, рафтинг, сафарі на квадроциклах, прогулянка на яхті.

45-75$ (≈ від 1 198 грн) – Памуккале, Аспендос, Діскавері-парк, Дальян.

У Хорватії:

€35 (≈1 080 грн) – морські прогулянки на яхтах із риболовлею.

€60 (≈1 852 грн) – оглядовий тур по Спліту, екскурсія в заповідник Крка.

€65 (≈2 006 грн) – екскурсія в Національному парку "Плітвіцькі озера".

Пляж Капутас у Туреччині. Джерело: pixabay

Локації, які варто відвідати

"Must visit" Хорватії – Плітвіцькі озера, національний парк Крка, палац Діоклетіана, устричні ферми та архітектурні пам'ятки в Дубровнику, Пуле, Сплиті й Умазі.

Наприклад, амфітеатр Пули за величиною посідає шосте місце у світі серед схожих архітектурних шедеврів. Саме тут влітку щотижня проводиться історичний спектакль "Spectacvla Antiqva" – гладіаторські бої на арені і сцени із тонкощами давньоримського життя.

Туреччині теж є чим здивувати туристів: руїни Ефеса, Памуккале ("Бавовняний замок"), гора Немрут-Даг, Пергам, амфітеатр Аспендоса та багато іншого.

У дивовижній Каппадокії туристи можуть помилуватися долинами, горами й скельними масивами. Для дослідження ландшафту можна взяти напрокат скутер, а для огляду околиць із висоти цікавою буде мандрівка на повітряній кулі.