В Україні розкрита нова схема розмитнення "евроблях"

В Україні правоохоронці викрили чергову шахрайську схему з введення в країну вживаних іномарок, за що послідували протоколи на загальну суму штрафу в майже 1,7 мільйона гривень, повідомляє РБК-Украина.

Про це передали в Державній митній службі України на сторінці в Facebook.

Випадок незаконного імпорту легковиків на єврономерах зафіксували співробітники Координаційно-моніторингової митниці.

Так, була здійснена перевірка законності ввезення українським приватним підприємством з Польщі на українську митницю "автомобілів походженням з Європи, які були у використанні".

Під час перевірки документів з розмитнення у митників виникли сумніви щодо справжньої вартості машин. Щоб розібратися, був направлений запит до митних органів Чехії, Польщі та Німеччини.

У підсумку були встановлені відмінності у вартості автомобілів, фактичних даних про відправників та одержувачів і умов поставок.

Також з'ясувалося, що зазначена в документах чеська компанія є фіктивною і ніколи не здійснювала для українського підприємства продажу ТЗ. Її керівником є громадянин України.

"На підставі отриманої інформації та проведеної митницею перевірки стосовно керівника приватного підприємства - одержувача товару, складено три протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України на загальну суму 1 691 585 грн" , - йдеться в повідомленні.

У Держмитниці нагадали, що санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товару і його конфіскація.