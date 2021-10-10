Від COVID-19 за добу вакцинували ще 66 тисяч українців

За минулу добу, 9 жовтня, вакцинацію від COVID в Україні пройшли ще 66 000 осіб. Це більш ніж в два рази менше, ніж в минулу п'ятницю, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що ще 66 053 особи було вакциновано в суботу: одну дозу отримали 34 183 особи, повністю імунізовані - 31 870 осіб.

Всього з початку прищепної кампанії повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 115 249 осіб, хоча б з однією дозою - 7 529 594 особи. На цей момент було зроблено 13 644 843 щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, у п'ятницю в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 150 тисяч осіб.

Автор: Артем Горовенко