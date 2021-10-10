Трамп звинуватив Байдена у втраті енергонезалежності США

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що США втратили енергонезалежність. Через це, за його словами, країна змушена вести переговори про постачання нафти з ОПЕК і Росією, повідомляє Новое время.

"Вперше ми забезпечили собі енергетичну незалежність. Тепер же вони звертаються до ОПЕК, Росії та інших країн з проханням надіслати нам трохи нафти" , - сказав Трамп, виступаючи перед своїми прихильниками.

За його словами, до моменту його відходу з поста у США було більше нафти і газу, ніж у Росії та Саудівської Аравії.

"А тепер ми просимо їх про допомогу" , - сказав він.

На початку вересня агентство Bloomberg дізналося про збільшення імпорту російської нафти в США. Тоді це пояснювалося ураганом Іда який зірвав нафтовидобуток в Мексиканській затоці.