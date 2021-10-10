Аналітик пояснив, як РФ може обійти обмеження ЄС щодо "СП-2"

Російська Федерація може обійти європейські обмеження для свого газопроводу "Північний потік-2". Це може статися, якщо власником "труби" стануть ряд компаній з ЄС, повідомляє УНІАН.

Таку думку висловив аналітик Даніель Чижевський в інтерв'ю "Польському радіо".

За його словами, газопровід вже готовий, тому залишилося дуже мало важелів впливу на його запуск.

При цьому він вказав, що під сертифікацію потрапляє лише та частина російської труби, яка знаходиться в німецьких територіальних водах. Аналітик вважає, що РФ може "віддати" російський газопровід конгломерату європейських компаній, які залучені до фінансування проєкту, наприклад, компанії Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall.

"І тоді все буде відповідно до газової директиви Євросоюзу. Але, напевно, це буде вже крайній варіант, адже "Газпром" ще розраховує, що остання інстанція в особі Конституційного суду Німеччини в Карлсруе погодитися вивести "Північний потік–2" з-під юрисдикції законодавства ЄС" , - розповів Чижевський.

Водночас він не впевнений, що противники газопроводу зможуть перешкодити його запуску.