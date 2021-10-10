Роналду встановив черговий рекорд в матчі за збірну

Зірковий нападник Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд у футболці збірної Португалії, повідомляє УНИАН.

Як пише Yahoo, Роналду став рекордсменом за кількістю матчів за збірну в Європі.

Вийшовши на поле в товариському матчі проти Кіпру, Роналду провів свій 181-й матч за збірну Португалії.

За цим показником він обійшов захисника збірної Іспанії Серхіо Рамоса, у якого 180 матчів.

У цьому матчі Роналду забив один гол і оновив свій рекорд за кількістю забитих м'ячів за збірну - 112.

Світовим рекордсменом по іграх за збірні є екс-захисник Со Чин Аун, який провів за Малайзію 195 матчів у період з 1969 по 1984 роки. З діючих футболістів найкращий результат у Бадіра Аль-Мутави з Кувейту - 186 матчів.