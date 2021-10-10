97% госпіталізованих українців з COVID-19 були невакцинованими

З усіх госпіталізованих українців через COVID-19 протягом вересня - 97,1% невакцинованих, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявили в Центрі громадського здоров'я.

"За даними електронної системи охорони здоров'я, 97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини. У цілому, серед українців, яким діагностували коронавірусну хворобу в цей період, 95,7% не були повністю вакциновані" , - йдеться в повідомленні.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що 66 053 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 9 жовтня. Всього проведено 13 644 843 щеплення.