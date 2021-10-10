Україна відповідає європейським стандартам у торгівлі на 70-80% - Стефанишина

У ключових сферах, в яких відбувається торгівля між Україною та ЄС, країна на 70-80% відповідає європейським стандартам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У п'яти основних сферах, в яких відбувається торгівля, на 70-80% відповідаємо європейським стандартам. Це вже підтверджено. Сфера енергетики – 80%. Сфера харчової продукції та санітарних заходів - понад 70%. Повністю відповідаємо системі державних закупівель та телекомунікацій. Це означає, що в розумінні нашої євроінтеграції ми (Україна і ЄС – ред.) працюємо однаково і живемо однаково" , - сказала Стефанішина.

Вона також зазначила, що понад 14 тисяч українських компаній уже працюють на європейському ринку.

Україна також є тією країною, яка інтегрована в європейські структури. Країна є учасником понад 20 агентств та інститутів ЄС від правоохоронних (це Офіс прокурора ЄС), закінчуючи науковими, культурними програмами.

Тому, за словами Стефанішиної, з точки зору політичної, економічної конвергенції, Україна фактично досягла величезних результатів за 5 років.