Леся Нікітюк публічно зізналася в коханні Притулі
Українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася у своїх почуттях до свого колеги по шоу "Хто зверху?" Сергію Притулі, повідомляє УНИАН.
"Сергію Дмитровичу, ти знаєш, я довго мовчала про свої почуття, ми так давно разом працюємо... моє серце просто розривається на частини... коли я тебе бачу, у мене скаче тиск... Я так довго мовчала... я тебе люблю", – сказала Нікітюк.
Притула одразу ж відреагував на таку заяву Лесі. Він сказав, що в його серці завжди буде місце для неї. А також в жартівливій формі додав, що за всі роки їхньої дружби у нього з'явилося двоє дітей. Але ще нічого не пізно.
"Лесю, це дуже взаємно... Мені дуже шкода, що ти тягнула з цим так довго, і за час, поки ми з тобою разом, у мене з'явилося плюс двоє дітей, Лесю... Але я хочу, щоб ти знала, що ще нічого не втрачено... у мене є старший брат", - сказав Притула.