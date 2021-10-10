Леся Нікітюк публічно зізналася в коханні Притулі

Українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася у своїх почуттях до свого колеги по шоу "Хто зверху?" Сергію Притулі, повідомляє УНИАН.

"Сергію Дмитровичу, ти знаєш, я довго мовчала про свої почуття, ми так давно разом працюємо... моє серце просто розривається на частини... коли я тебе бачу, у мене скаче тиск... Я так довго мовчала... я тебе люблю" , – сказала Нікітюк.

Притула одразу ж відреагував на таку заяву Лесі. Він сказав, що в його серці завжди буде місце для неї. А також в жартівливій формі додав, що за всі роки їхньої дружби у нього з'явилося двоє дітей. Але ще нічого не пізно.