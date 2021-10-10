Порошенко звинуватив ОП в організації протестів біля свого будинку

Експрезидент України Петро Порошенко звинуватив нинішнього президента України Володимира Зеленського в організації проплачених протестів біля свого будинку в селі Козин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

" Ми сьогодні побачили, що російськомовні тітушки за гроші готові продати Україну. Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відволікти увагу, щоб уникнути відповідальності... Офісу президента я хочу сказати: ви за це будете нести відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність правоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну" , - написав Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

При цьому, він подякував ветеранам та активістам, які стали на його захист.

Як повідомлялося, в суботу ввечері біля будинку Порошенка відбулися зіткнення між групами людей - одні намагалися прорватися до будинку, звинувачуючи його у співпраці з Медведчуком в 2014-2015 роках, інші - його захищали.