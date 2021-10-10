Українського газу вистачить на весь опалювальний сезон

Ціни на природний газ, що видобувається в Україні, не повинні прив’язуватися до спекулятивних ринкових цін. Такого газу в Україні достатньо, щоб повністю забезпечити потреби населення протягом опалювального сезону, повідомляє Обозреватель.

Таку думку висловив заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Газ, видобутий в Україні, не має коштувати стільки, скільки зараз вартують очікування наявності на вільному ринку надлишків газу в грудні місяці", – зауважив він .

За його словами, на сьогодні склалася ситуація, коли "газ, видобутий десь на Полтавщині, на Дніпропетровщині чи на Львівщині чомусь прирівнюється в ціні до спекулятивних котирувань".

Рябцев запевнив: газу власного видобутку в Україні вдосталь. На підтвердження своїх слів він навів деякі цифри.

"Впродовж опалювального сезону населення і теплокомуненерго споживають близько 11-12 мільярдів кубометрів газу на рік. Щорічний внутрішній видобуток в Україні становить близько 20 мільярдів кубометрів на рік. Зараз в підземних газових сховищах зберігається щонайменше 5 мільярдів кубометрів, доступних для НАК "Нафтогаз України" , – повідомив експерт.

Таким чином, "якщо поділити ці 20 млрд навпіл і додати 5 млрд, буде приблизно 15 млрд кубометрів, а споживається близько 12 млрд" , – зауважив Рябцев.