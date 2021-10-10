В "ЛНР" заборонили пенсіонерам поїздки за пенсіями

Даним рішенням нібито хочуть захистити луганських пенсіонерів від зараження коронавірусів COVID-19, повідомляє Кореспондент.

Сепаратисти "ЛНР" посилили правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду біля Станиці Луганській, в тому числі і для пенсіонерів. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ в неділю, 10 жовтня.

Так, з 9 жовтня скасована норма про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язаний до правил, як і в окремих районах Донецької області.

Тепер дозволено виїзд тільки за списками на наступних підставах:

лікування (реабілітація);

навчання;

необхідність догляду за близьким родичем;

похорон родича.

Також в'їзд громадян без "прописки" в "ЛНР" дозволяється теж тільки з вищезгаданих причин, а також за участю в "гуманітарних програмах". Списки на в'їзд і виїзд формуються "робочою групою".

Як заявила звана "міністр охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко, дані заходи будуть діяти як мінімум 10 листопада нинішнього року. За її словами, посилення пропуску стосується і пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.