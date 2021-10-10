У Ємені підірвали автомобіль урядового кортежу

У неділю, 10 жовтня, в єменському портовому місті Аден на півдні країни вибухнув автомобіль із кортежу представників місцевої влади. Внаслідок цього загинули чотири людини, є постраждалі, повідомляє Обозреватель.

Атаку влаштували на шляху руху колони авто через центр міста.

Зазначається, що замінований автомобіль був підірваний у центральному районі Ет-Тавах. Транспортний засіб вщент згорів.

У Ємені влаштували вибух на шляху урядового кортежу: є загиблі. Джерело: Twitter ا ل ح د ث

За даними телеканалу, метою атаки був саме глава адміністрації Адена – Ахмеді Хамед Ламлас, який перебував в одному з авто.

У Ємені влаштували вибух на шляху урядового кортежу: є загиблі. Джерело: Twitter ا ل ح د ث

Крім губернатора, в урядовому кортежі також був міністр сільського господарства Ємену. Обидва внаслідок ЧП не постраждали.

У Ємені влаштували вибух на шляху урядового кортежу: є загиблі. Джерело: Twitter ا ل ح د ث

Водночас загинули супроводжуючі чиновників особи. Точних даних про них немає, але зазначається, що йдеться не менш ніж про чотирьох загиблих і декількох поранених.

Причина вибуху залишається невідомою. Подробиці інциденту уточнюються.

Атака на урядовий кортеж сталася в центральному районі Адена. Джерело: Google Maps

Нагадаємо: 29 серпня військова база Аль-Анад у південній провінції Лахджна в Ємені піддалася ракетному удару й атаці дронів. Тоді загинули не менше 40 військових, десятки людей було поранено.