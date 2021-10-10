У Ємені підірвали автомобіль урядового кортежу
У неділю, 10 жовтня, в єменському портовому місті Аден на півдні країни вибухнув автомобіль із кортежу представників місцевої влади. Внаслідок цього загинули чотири людини, є постраждалі, повідомляє Обозреватель.
Атаку влаштували на шляху руху колони авто через центр міста.
Зазначається, що замінований автомобіль був підірваний у центральному районі Ет-Тавах. Транспортний засіб вщент згорів.
За даними телеканалу, метою атаки був саме глава адміністрації Адена – Ахмеді Хамед Ламлас, який перебував в одному з авто.
Крім губернатора, в урядовому кортежі також був міністр сільського господарства Ємену. Обидва внаслідок ЧП не постраждали.
Водночас загинули супроводжуючі чиновників особи. Точних даних про них немає, але зазначається, що йдеться не менш ніж про чотирьох загиблих і декількох поранених.
Причина вибуху залишається невідомою. Подробиці інциденту уточнюються.
Нагадаємо: 29 серпня військова база Аль-Анад у південній провінції Лахджна в Ємені піддалася ракетному удару й атаці дронів. Тоді загинули не менше 40 військових, десятки людей було поранено.