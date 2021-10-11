Масовий переїзд майнерів в США спровокує різке зростання біткоїну

Протягом минулого тижня, з 4 по 10 жовтня, найбільш значущим для ринку віртуальних активів можна вважати факт досягнення чергового максимуму зростання цін на провідні криптовалюти, повідомляє UBR.

Як розповів головний стратег з криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук, ціна біткоїну на криптобіржі Binance перевищила $56 тис. і за останні сім торгових днів виросла більш ніж на 17%, ефіріум (Ethereum) перевищував позначку в $3600 за монету, що на 12,5% вище, ніж тижнем раніше.

Оптимізм на ринку криптовалюти обумовлений повноцінним переїздом криптомайнерів з Китаю в США і інші країни, а також відновленням їх активної роботи. Загальна ринкова капіталізація і обсяг криптовалюти в доларах США близькі до максимальних історичних значень, що підтримує попит на криптовалюту у всьому світі, зазначає експерт.

"Спроби регулювання крипторинку зараз розцінюються як визнання державами факту неминучості розвитку індустрії. Трейдери, розуміючи це, більш впевнено інвестують в середньострокові і довгострокові криптоактиви", - говорить Ковальчук.

Так, наприклад, 8 жовтня в ЗМІ з'явилися дані про те, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила біржовий фонд під назвою Volt Bitcoin Revolution ETF. Фонд надасть роздрібним інвесторам доступ до акцій компаній, які тримають значну частину криптовалюти на своїх балансах. Тобто видно, що інтерес до індустрії зростає.

"У перспективі на третій тиждень жовтня ми чекаємо, що вже існуючі чинники зростання продовжать підтримувати попит на криптовалюту, і біткоїн має шанс подорожчання до рівня в $ 62 000 за монету", - прогнозує головний стратег з криптовалюти компанії TomiEx.

Трейдерам і інвесторам варто уважно стежити за повідомленнями в ЗМІ щодо попиту на активи з боку інституційних інвесторів, динамікою капіталізації ринку, заявами політиків США про те, що вони планують (або не планують) вводити заборону на криптовалюту.

Також відзначимо, що зараз спекулятивно сприймають зростання популярності протоколу Lightning Network.

"Будь-які негативні повідомлення з цього питання в медійному просторі готові скорегувати ціни на криптовалюта вниз", - зауважив Ковальчук.

Прогнози на весь наступний тиждень помірно оптимістичні, так як Китай і його спроби впливу на ринок вже зараз не страшні. Ринок пережив цей фактор впливу.

Якщо говорити про можливості, то все більші цінові прогнози від іменитих аналітиків по ринку будуть провокувати нових інвесторів приходити в індустрію.