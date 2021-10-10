На Буковель можуть прокласти залізницю

В "Укрзалізниці" розглядають можливість будівництва нової залізничної гілки до гірськолижного курорту Буковель в Івано-Франківській області. Такий проєкт обійдеться щонайменше в 1 млрд гривень, повідомляє Обозреватель.

Про це розповiв директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський. Він зазначив, що одним з варіантів втілення ідеї в життя є прокладання залізниці до Буковелю від станції Татарів.

Рельєф у цій місцевості непростий, дорогу доведеться будувати вздовж річки, будуть необхідні тунелі. Зараз фахівці з'ясовують, які траси там можна прокласти.

"Поки що це на рівні попереднього технічного обґрунтування" , – сказав Перцовський.

Курорт Буковель.

Для такого будівництва будуть потрібні значні вкладення грошових коштів. В "Укрзалізниці" повідомили, що вже знайшли кількох зацікавлених приватних інвесторів.

"Щоб говорити про бюджет, мають бути проведені геологічні, геодезичні дослідження, з урахуванням усіх природоохоронних норм. Все це може в рази змінити суму" , – додав представник УЗ.

Після того, як буде прийнято рішення про втілення проєкту в життя, на всі роботи буде потрібно не менше року.

У найближчому ж майбутньому в УЗ мають намір поліпшити інфраструктуру найближчих до Буковеля залізничних станцій – Татарів і Ясіня. Так, в Татарові повинні поліпшити вигляд вокзального комплексу, побудувати стоянку для автобусів, на яких туристи будуть доїжджати до самого курорту.

Станції Ясіня і Татарів.

Згадані станції хочуть щоб перетворити на пересадочні хаби, з яких туристи будуть відразу відправлятися на курорти, замість того, щоб довго їхати туди з Івано-Франківська.