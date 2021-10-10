Kawasaki обіцяє стати повністю електричним

Японський виробник двоколісної техніки Kawasaki пообіцяв повністю перейти на електротягу до 2035 року. Однак станеться це далеко не відразу, і компанії доведеться сильно постаратися, щоб виконати свої обіцянки, повідомляє InsideEVs.

Першим етапом стане випуск 10 гібридних і електричних моделей, які планується виробляти з 2025 року. Однак, в компанії раніше вже заявляли, що не будуть покладатися суто на електричні силові установки. Також розглядаються мотоцикли на альтернативному паливі. Одним з таких може стати водень. Крім того, останнім часом все частіше чути про технології, які дозволять створити екологічно чисте згорання палива.

Відзначається, що для всіх майбутніх електрифікованих новинок готується культовий логотип River Mark, який і встановлять на перспективні мотоцикли. Як на сьогоднішній день відомо, пара електроциклів отримають назви H2 і H2R. Так що не чекаємо, а готуємося до майбутніх релізів.

Нагадаємо, що трохи раніше китайський державний концерн SAIC представив футуристичний концепт R-RYZR, який схрестив в собі мотоцикл і автомобіль. Проте, R-RYZR, на відміну від того ж Volkswagen XL1 Sport, залишиться на рендера і не отримає навіть фізичного втілення. Чи не планується використовувати і риси концепту в майбутніх моделях концерну SAIC. Як відзначають в компанії, машину створювали як якусь провокацію в області електричного міського транспорту.