Президента Чехії Земана доставили в лікарню

Президент Чехії Мілош Земан в неділю госпіталізований, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Главу держави доставили у військовий госпіталь в Празі.

Джерела запевнили празьких журналістів, що мова йде про планову госпіталізацію.

У вересні Земан через проблеми зі здоров'ям провів в лікарні вісім днів.

У Чехії після парламентських виборів саме президент ухвалює рішення, кому доручити формування уряду. Парламентські вибори в країні пройшли 8-9 жовтня. На них опозиційний альянс зумів перемогти партію чинного прем'єра Андрія Бабіша.