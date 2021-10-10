Автомобіль з Ксенією Собчак потрапив в смертельне ДТП

Mercedez, в якому перебувала телеведуча, зіткнувся в лоб з автомобілем Volkswagen. В результаті аварії загинули дві людини, повідомляє Корреспондент.

Автомобіль, в якому перебувала телеведуча Ксенія Собчак, потрапив у ДТП в Сочі.

Аварія сталася ввечері 9 жовтня. Mercedez, в якому в ролі пасажира перебувала Собчак, зіткнувся в лоб з автомобілем Volkswagen. Телеведуча не постраждала, після ДТП вона поїхала на іншій машині в аеропорт.

У другому автомобілі перебували три людини: одна з них загинула на місці, друга померла в лікарні, третя перебуває у важкому стані.

На сайті прокуратури Краснодарського краю повідомляється, що за фактом аварії на трасі Адлер-Альпіка Сервіс порушено кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності до загибелі людини (частина 3 статті 264 КК). Відомство повідомило про одного загиблого і двох госпіталізованих.