Топ найцінніших раритетних авто, проданих на аукціоні

З аукціонів йде безліч раритетних автомобілів. Вартість деяких екземплярів перевищує ціни літаків, повідомляє Твоя машина.

Ferrari 290 ММ 1956 року

Ця машина продана в грудні 2015 року на аукціоні RM Sotheby's за 28 050 000 доларів. Автомобілем керував Хуан Мануель Фанхіо під час гонки Mille Miglia в 1956 році. Гонщик зайняв четверте місце в загальному заліку, але велика історія машини забезпечила її високу вартість.

Mercedes-Benz W196 1954 року

Автомобіль проданий аукціонним будинком Bonhams за 29 600 000 доларів в липні 2013 року. Модель випущена всього в 14 екземплярах, 6 з яких належать компанії, 3 машини перебувають в музеях, а цей екземпляр придбав колекціонер.

Ferrari 335S 1957 року

Машина продана аукціонним будинком Artcurial в лютому 2016 року. Кінцева вартість склала 35 711 359 доларів. Автомобіль зроблений в 1957 році. За його кермом перебували Пітер Коллінз і Моріс Трентіньян на гонці «Sebring 12 Hours», а потім - Вольфганг фон Трипс на «Mille Miglia». У гонці «24 Heures du Mans» машиною керував Майк Хоторн, також автомобіль брав участь у багатьох інших відомих гонках у всьому світі.

Ferrari 250 GTO 1962 року

Продаж автомобіля відбулася в серпні 2014 року аукціонним будинком Bonhams, де за машину віддали 38 115 000 доларів. Ця модель є вже у 39 250 колекціонерів, при цьому автомобіль дуже рідко потрапляють в продаж. Саме цим примірників володіла одна сім'я протягом 39 років.

Ferrari 250 GTO 1962 року

Автомобіль проданий аукціонним будинком RM Sotheby's за 48 405 000 доларів, сталося це в серпні 2018 року. Таким чином, це найдорожчий автомобіль за всю історію аукціону. Машина з шасі 3413 покинула завод в якості зразка Серії I, перш ніж в 1964 році отримала ультра-рідкісний кузов Серії II. Вона брала участь в 20 гонках і успішно фінішувала в кожній з них, потім кар'єра була завершена.