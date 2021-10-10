Бойовики "ЛНР" не випускають людей з КПВВ Станиця Луганська

"Влада" "ЛНР" з 10 жовтня заборонила виїзд з окупованої Луганщини мешканцям з пропискою на цій території, а також заборонено в'їзд в "ЛНР" для тих, хто не має такої прописки, повідомляє Депо.

З ранку на КПВВ у Станиці знаходяться люди з боку "ЛНР", які хочуть перейти на бік підконтрольної Україні території, але їх не пропускають бойовики.

Як розповіла журналістам переселенка з Луганська, вона приїхала в "ЛНР" тиждень тому перевірити свою квартиру, жінка постійно живе у Києві, має довідку переселенця, але її на українську територію сьогодні вже не пропускають.

За її словами, довідка переселенця не є приводом для того, щоб людину випустили з "ЛНР".

"Ми тут стоїмо, людей багато, складно сказати, скільки саме. Всі прийшли, сподіваючись, що нас випустять, оскільки нове рішення "влада "ЛНР" ухвалила несподівано, нікого не попереджаючи. Ми сподівалися, що нас таки пропустять, бо всі мають вже на руках квитки на поїзди на сьогоднішнє число, хто у Харків, хто у Київ. Люди там працюють, там сім'ї, але, виявляється, нас не пропустять навіть за цих умов" , - каже вона.

Станом на ранок 10 жовтня з боку "ЛНР" натовп не розходиться, сподіваючись, що їх таки пропустять на український бік. Люди скандалять і сваряться, в багатьох здають нерви.

Нагадаємо, 9 жовтня ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ", згідно з яким, виїзд з "ЛНР" і в'їзд відбуватиметься за списками, які має погоджувати "МГБ".

Щоб потрапити у списки на виїзд, необхідно надати підтвердження в "МГБ" однієї з причин: лікування (реабілітація); навчання; необхідність стороннього догляду за близьким родичем; поховання родича.

Для подачі заяви на виїзд необхідно заповнити спеціальну анкету.