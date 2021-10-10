Названі найдешевші безпечні міста світу для подорожей

Локації оцінювали за великим списком різних показників, повідомляє РБК-Украина.

Economist Intelligence Unit опублікував Індекс безпечних міст за 2021 рік, в якому Копенгаген виходить на перше місце, за ним слідують Торонто і Сінгапур.

Крім показників особистої безпеки жителів і туристів, Індекс враховує також цифрову безпеку, безпеку навколишнього середовища, місцевої інфраструктури та здоров'я. Також в цьому році враховувалися дії влади кожного міста у зв'язку з викликами пандемії, а також показники смертності від COVID в цьому році.

Представлений Індекс - це результати досліджень по цілому ряду показників. Експерти в галузі міського планування, епідеміології, управління ризиками та сталого розвитку внесли свою інформацію в рейтинги, які були опубліковані днями.

Безпека здоров'я багатьох міст у списку за останні 18 місяців була поставлена під загрозу, оскільки пандемія охопила багато густонаселених міських районів, пише The Independent.

Фото: Копенгаген очолив рейтинг найбезпечніших міст (unsplash.com/marcel-karg)

"У країнах, де вибухнула пандемія, в містах з тієї чи іншої причини, крім кращого міжнародного транспортного сполучення і ближчої відстані між жителями, в цілому захворюваність спочатку зростала швидше, ніж у прилеглих сільських районах. Це призвело до збільшення початкового рівня смертності" , - йдеться у звіті.

Топ з 10 найбезпечніших міст світу виглядає так:

Копенгаген

Торонто

Сінгапур

Сідней

Токіо

Амстердам

Веллінгтон

Гонконг та Мельбурн

Стокгольм

Повідомляється, що Копенгаген вийшов на перше місце завдяки великій кількості парків, зелених насаджень і широкої мережі водних шляхів, а також "чітким протоколам по COVID-19, довірі громадськості до міської влади та низькому рівню корупції".

Гонконг і Мельбурн набрали однакову кількість балів, зайнявши восьме місце у списку.

Лорд-мер Копенгагена Ларс Вайс похвалив результати й заявив, що Копенгаген "також характеризується великою соціальною згуртованістю і відносно невеликим розривом у рівні добробуту".

Фото: У трійці лідерів також знаходиться Стокгольм (unsplash.com/sandro-schuh)

"Це різноманітне місто, де помічник з прибирання та генеральний директор зустрічаються в місцевому супермаркеті та навчають своїх дітей в одній школі. Це один з наріжних каменів датської культури, і він значною мірою сприяє високому рівню довіри й безпеки, від яких ми виграємо" , — зазначив чиновник.

Данська столиця увійшла в шістку кращих у всіх категоріях, крім безпеки в галузі охорони здоров'я, де опустилася на 26-е місце.

Лондон зайняв 15-е місце в загальному списку "найбезпечніших", але зайняв 8-е місце з точки зору безпеки здоров'я.

Гонконг очолив список з безпеки інфраструктури, в той час, як Сідней виявився кращим з цифрової безпеки, а Веллінгтон в Новій Зеландії - з екологічної безпеки.