Повз Землю пролетить астероїд розміром з піраміду Хеопса

Американські вчені відкрили астероїд 2021 SM3 лише цьогоріч - 15 жовтня він буде набагато ближчий за Венеру і Марс, повідомляє УНИАН.

Наступного тижня до землі на досить близьку відстань підійде виявлений цього року величезний астероїд.

Астероїд 2021 SM3 належать до класу "Аполлон". Його діаметр становить близько 160 метрів - це приблизно на 20% більше за єгипетську піраміду Хеопса.

Він пролетить повз нашу планету 15 жовтня і потенційне зіткнення може мати руйнівні наслідки для планети.

У Лабораторії реактивного руху NASA 2021 SM3 класифікують як об'єкт, що зближується з Землею (ОЗЗ). Максимальна відстань, на яку він наблизиться - 3 млн км.

Це значно менше, ніж до будь-якої планети Сонячної системи, але, все одно, в 7,5 раза більше за відстань до Місяця, тому безпосередньої загрози для Землі цей космічний об'єкт не представлятиме.

Однак 20 жовтня на ще меншу відстань до нашої планети підійде інший "Аполлон" - 230-метровий астероїд 1996 VB3. Він промчить за 2 млн км від Землі.

На орбіту Землі щодня потрапляє понад 100 тонн крихітних космічних об'єктів і космічного сміття. Все, що менше за легковик, здатне згоріти в атмосфері і не вважається загрозою для планети.