Формула-1: Ferrari упустили подіум на Гран-прі Туреччини

У Туреччині завершився 16-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Бій на автодромі Істанбул Парк "виграв пілот Mercedes Валттері Боттас, повідомляє Обозреватель.

Гонка відбулася в складних погодних умовах. Напередодні старту пройшов дощ і всі пілоти були змушені їхати на проміжній гумі.

Боттас, який виграв напередодні кваліфікацію, впевнено стартував, не давши суперникам жодного шансу.

Ключова боротьба розвивалася за 2-3 місця, на яких більшу частину гонки їхали Макс Ферстаппен з Red Bull і Шарль Леклер з Ferrari відповідно.

І якщо "червоні бики", зробивши свій піт-стоп раніше, дозволили своєму лідеру впевнено фінішувати другим, то італійська "стайня" вирішила спробувати за рахунок болів пізньої зупинки вийти вперед і прогадали. Відкладений заїзд лише вбив гуму Шарля, в результаті чого його легко обігнав Серхіо Перес.

Формула 1. Джерело: Фото Дениса Солов'я

Формула 1. Джерело: Фото Дениса Солов'я

Формула 1. Джерело: Фото Дениса Солов'я

Формула 1. Джерело: Фото Дениса Солов'я

Формула 1. Джерело: Фото Дениса Солов'я

Формула 1. Джерело: Фото Дениса Солов'я

Нагадаємо, що два тижні тому в Росії пафосно провели Гран-прі Формули-1. 15-й етап завершився перемогою Льюїса Гемілтона.