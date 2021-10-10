Президента Чехії перевели в інтенсивну терапію

Президент Чехії Мілош Земан, який був госпіталізований в неділю, знаходиться в відділенні інтенсивної терапії у військовому госпіталі в Празі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив журналістам особистий лікар Земана Мирослав Заворал.

"Зараз пацієнт перебуває у відділенні інтенсивної терапії при госпіталі військового університету в Празі" , - сказав лікар.

Він додав, що Земан не дозволив йому повідомити пресі про поставлений лікарями діагноз.

Раніше стало відомо, що президент Чехії Мілош Земан в неділю був госпіталізований. Європейські ЗМІ відзначають, що Земан потрапив до лікарні незабаром після зустрічi з прем'єром Чехії Андрієм Бабішем, партія якого програла парламентські вибори.

Відразу після госпіталізації президента, джерела запевнили празьких журналістів, що мова йде про планову госпіталізацію.

У вересні Земан через проблеми зі здоров'ям провів в лікарні вісім днів.

У Чехії після парламентських виборів саме президент приймає рішення, кому доручити формування уряду. Вибори в країні пройшли в п'ятницю і суботу. На них опозиційний альянс зумів перемогти партію Бабіша.