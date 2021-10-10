Президента Чехії перевели в інтенсивну терапію
Президент Чехії Мілош Земан, який був госпіталізований в неділю, знаходиться в відділенні інтенсивної терапії у військовому госпіталі в Празі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив журналістам особистий лікар Земана Мирослав Заворал.
"Зараз пацієнт перебуває у відділенні інтенсивної терапії при госпіталі військового університету в Празі", - сказав лікар.
Він додав, що Земан не дозволив йому повідомити пресі про поставлений лікарями діагноз.
Раніше стало відомо, що президент Чехії Мілош Земан в неділю був госпіталізований. Європейські ЗМІ відзначають, що Земан потрапив до лікарні незабаром після зустрічi з прем'єром Чехії Андрієм Бабішем, партія якого програла парламентські вибори.
Відразу після госпіталізації президента, джерела запевнили празьких журналістів, що мова йде про планову госпіталізацію.
У вересні Земан через проблеми зі здоров'ям провів в лікарні вісім днів.
У Чехії після парламентських виборів саме президент приймає рішення, кому доручити формування уряду. Вибори в країні пройшли в п'ятницю і суботу. На них опозиційний альянс зумів перемогти партію Бабіша.