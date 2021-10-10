Шмигаль анонсував зростання мінімальної пенсії

Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 грудня у зв'язку з ростом мінімальної зарплати, повідомляє Кореспондент.

Мінімальну пенсію в Україні збільшать з 1 грудня. Це пов'язано в збільшенням мінімальної заробітної плати. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Facebook в неділю, 10 жовтня.

За його словами, Кабмін збільшив бюджет Пенсійного фонду на більш ніж 18 мільярдів гривень.

"Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 грудня у зв'язку з ростом мінімальної зарплати. Щоб забезпечити своєчасне підвищення пенсій, уряд на цьому тижні збільшив бюджет Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що введені з 1 липня доплати до пенсій військовослужбовцям, підвищені пенсії учасникам бойових дій, особам з інвалідністю та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи виплатять вчасно.

Нагадаємо, що з 1 жовтня, мільйону пенсіонерів додали 400 гривень доплати.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики пропонує ввести обов'язкові накопичення для всіх працюючих людей молодше 50 років, і добровільні - для людей старше 50 років.