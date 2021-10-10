Країна піднялася з останнього місця в світовому рейтингу фінансової грамотності. Майже 80% українців розбираються у фінансових продуктах, повідомляє UBR.

Українці поліпшили показники фінансової грамотності за три роки - загальний індекс виріс з 11,6 в 2018-м до 12,3 в 2021 році. Тепер Україна обігнала в світовому рейтингу такі країни, як Італія, Грузія, Румунія і Чорногорія.

Про це свідчать результати опитування понад 2000 українців в рамках проекту USAID за методикою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Відзначається, що країна піднялася з останнього місця, яке розділяла з Польщею в 2018 році. Це стало значним досягненням, оскільки результати інших країн, за даними ОЕСР, залишилися на колишніх рівнях.

За даними опитування, 79% українців знають як мінімум про 5 фінансових продуктiв. При цьому тільки 57% респондентів купували їх протягом останніх двох років, що поки нижче середнього показника по країнах ОЕСР.

У той же час результати дослідження показали, що найнижчий рівень фінансової грамотності спостерігається в вікових групах 18-24 роки і 60 + років.

Також показник фінансової грамотності безпосередньо залежить від рівнів доходу і освіти, кількості особистих заощаджень. Примітно, що результати жителів міст значно вище результатів жителів сільської місцевості. Схожий розрив характерний для користувачів і непользователей технологій.

В USAID вважають, що результати 2021 року свідчать про збільшення кількості потенційних клієнтів для фінансових установ України.