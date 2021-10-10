У Кремлі відповіли на можливість обговорення Криму

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков висловився про можливість обговорення деокупації Криму під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Пєсков наголосив, що для Кремля такого питання не існує, повідомляє РБК-Украина.

"Ні. Для Кремля такого питання не існує" , - відповів Пєсков на питання, чи готова Росія обговорювати питання Криму з Україною.

Проведення переговорів віч-на-віч було ініціативою президента України Володимира Зеленського. Він хоче обговорити з російським президентом Володимиром Путіним питання деокупації Криму та врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що оточення Путіна проти формату віч-на-віч, бо переговори можуть закінчитися неочікуваним для Росії результатом.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що Путін на зустрічі з Зеленським хоче домовитися про зняття санкцій та нав'язати діалог з так званими "ЛНР" і "ДНР".