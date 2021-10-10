Володимир Зеленський розповів, де навчатиметься його донька, яка наступного року вступатиме до вищого навчального закладу. За словами президента України, Олександра продовжить навчання в нашій країні, повідомляє РБК-Украина.

Про це глава держави розповів Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

"Тільки тут. Тому що я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і у нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто. Тому що якби вона вчилася за кордоном, то вона могла б вчитися без охорони" , - заявив Зеленський.

Він також розповів, що Олександра вже вибрала собі майбутню професію і хоче вивчати міжнародну економіку. При цьому Зеленський зазначив, що, знаючи характер дочки, не виключено, що вона ще змінить своє рішення.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" бурхливо завершила своє засідання у Трускавці, на якому роздала нагороди в незвичайних номінаціях. Цікаво, що вечірку відкрив Керівник "Слуги народу" Давид Арахамія, зайнявши місце за діджейським пультом.