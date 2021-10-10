Зеленський розповів, де навчатиметься його донька

Зеленський розповів, де навчатиметься його донька

Володимир Зеленський розповів, де навчатиметься його донька, яка наступного року вступатиме до вищого навчального закладу. За словами президента України, Олександра продовжить навчання в нашій країні, повідомляє РБК-Украина.

Про це глава держави розповів Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

"Тільки тут. Тому що я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і у нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто. Тому що якби вона вчилася за кордоном, то вона могла б вчитися без охорони", - заявив Зеленський.

Він також розповів, що Олександра вже вибрала собі майбутню професію і хоче вивчати міжнародну економіку. При цьому Зеленський зазначив, що, знаючи характер дочки, не виключено, що вона ще змінить своє рішення.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" бурхливо завершила своє засідання у Трускавці, на якому роздала нагороди в незвичайних номінаціях. Цікаво, що вечірку відкрив Керівник "Слуги народу" Давид Арахамія, зайнявши місце за діджейським пультом.

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