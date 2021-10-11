11 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, що не можна робити

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день дівчаток, Міжнародний день камінг-ауту, Всесвітній день боротьби з ожирінням, повідомляє УНИАН.

У США - День Кімберлі, День інтернет-банкінгу, День стусана під зад, День Піци з ковбасою, День "Це моя вечірка", День братства, День Колумба, в Канаді - День Подяки, в Болівії - День болівійської жінки, в ПАР - День солідарності з політичними в'язнями, на острові Норфолк - День сільськогосподарської виставки, в Кірібаті - День національної освіти, на Американських Віргінських островах - День дружби Віргінських островів і Пуерто-Ріко, в Японії - День фізкультури.

Пам'ятні дати 11 жовтня, річниці та події

У 1138 році в цей день стався землетрус в Алеппо, жертвами якого стали 230 тисяч осіб.

У 1852 році в Австралії почав роботу перший університет – Сіднейський.

У 1853 році в Нью-Йорку був відкритий перший в США кліринговий банк.

У 1875 році перші Ісландські поселенці прибули до Вінніпегу (Канада).

У 1881 році житель штату Північна Дакота Девід Х'юстон запатентував фотоплівку.

У 1887 році американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах.

У 1891 році в Стокгольмі відкрився перший у світі Етнографічний музей під відкритим небом - "Скансен".

У 1919 році вперше поїсти в літаку запропонувала компанія "Хендлі Пейдж Тренспорт". Кошик з "другим сніданком" коштував три шилінги за порцію.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 жовтня вшановує пам'ять святителя Харитона Сповідника, єпископа. Інші назви свята: "День Харитона", "Катальщик".

Що сьогодні не можна робити

У Харитонів день старі радили за поріг носа не висовувати, щоб не накликати біду. Не можна прибирати в будинку і вимітати сміття з хати.

Прикмети на 11 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

дме північний вітер - зима буде морозною і сніжною;

листя з дубів і беріз опали повністю - зима буде без особливих перепадів температур, а якщо на гілках листя залишилися-зима буде суворою;

низько йдуть по небу хмари - скоро холоднеча.

Іменини 11 жовтня

Іменини у Прохора, Василя, Феодора, Іллі, Григорія, Анатолія, Олександра, Тетяни, В'ячеслава, Марка, Олексія та Афанасія.