Теплокомуненерго оголосили про підвищення тарифів на опалення: подробиці

В Україні ціла низка теплокомуненерго оголосили про намір підвищити тарифи на гарячу воду і опалення. Ціни можуть вирости приблизно на 40%, повідомляє Обозреватель.

При цьому незважаючи на оприлюднену пропозицію говорити про те, що ціни на комуналку будуть підвищені, ще рано. Про це заявив експерт аналітичного центру Асоціації міст України Олег Гарник. За його словами, в минулому році вже була така практика, коли підвищення тарифів розглядали, але нові тарифи так і не застосували.

"Процедура встановлення тарифу передбачає громадське обговорення і може розтягнутися до 2 місяців після публікації проекту рішення. Наскільки я розумію, поки йде попереднє обговорення цих проектів. Чи будуть застосовані нові тарифи, ми знатиме тільки після прийняття відповідних рішень органами місцевої влади".

Поки ж рішення не ухвалено, для населення діятимуть старі ціни.

За словами Гарніка, хоча і було підписано меморандум між центральною і місцевою владою про те, що тарифи підвищуватися не будуть, але умови, при яких це стане можливим, з боку центральної влади поки так і не виконані.

"Є цілий ряд зобов'язань, які суттєво впливають на можливості органів місцевого самоврядування. – говорить Гарник. – Серед умов розблокування рахунків підприємств теплопостачання. У більш ніж 50 містах вони заблоковані. Також, забезпечення виконання зобов'язань з відшкодування заборгованості з різниці в тарифах. Якщо декларації не дотримуватиметься одна сторона, який сенс дотримуватися її іншою?"

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ціни на тепло і гарячу воду зростатимуть, адже уряд, "Нафтогаз", Асоціація міст України та Конгрес місцевих і регіональних влад підписали відповідний меморандум. Не дивлячись на це, деякі міста почали публікувати проєкти рішень про підвищення вартості тепла. Зокрема в Києві воно може подорожчати на 40%, в порівнянні з минулої зими.