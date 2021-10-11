Курс валют НБУ на 11 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в понеділок, 11 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 10 жовтня, досяг рівня 26.35 за 1 долар.
Євро подорожчав на 4 коп до 30.48 за 1 євро.
Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.66 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 10 жовтня 2021 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 9 коп до 35.90 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 28.40 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 10 жовтня 2021 року.
Польський злотий подешевшав на 9 коп до 6.60 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|Долар
|26.351 500
|EUR
|Євро
|30.476 800
|RUB
|Рубль
|0.366 170
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.898 600
|CHF
|Швейцарський франк
|28.402 100
|PLN
|Польський злотий
|6.603 900