Курс валют НБУ на 11 жовтня

Курс валют НБУ на 11 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в понеділок, 11 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 10 жовтня, досяг рівня 26.35 за 1 долар.

Євро подорожчав на 4 коп до 30.48 за 1 євро.

Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.66 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 10 жовтня 2021 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 9 коп до 35.90 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 28.40 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 10 жовтня 2021 року.

Польський злотий подешевшав на 9 коп до 6.60 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD Долар 26.351 500 +0.02
EUR Євро 30.476 800 +0.039
RUB Рубль 0.366 170
GBP Фунт стерлінгів 35.898 600 +0.088
CHF Швейцарський франк 28.402 100 --0.004
PLN Польський злотий 6.603 900 --0.094

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