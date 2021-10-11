Дуейн Джонсон, Девід Бекхем: фото найвідоміших у світі татусів

На червоних доріжках чи на сцені зірки, як правило, харизматичні та в "образі", який хочуть показати глядачам. Вони у вишуканих костюмах позують перед камерами, пишаючись власними досягненнями. Вдома вони повертаються до рутинного життя зі своїми цінностями і яскравими моментами. У соцмережах знаменитості часто на власному прикладі показують, як стати турботливими татусями, повідомляє Обозреватель.

Знімки на їхніх Instagram-сторінках чудово передають "чарівні трансформації" у буденному житті. Далі зворушливі фотографії зіркових татусів.

1. Енріке Іглесіас

Особисте життя співак і його дружина практично не афішують. Подружжя наважилося на батьківство через 16 років з моменту, коли почали зустрічатися. Наприкінці грудня 2017 року Енріке опублікував у своєму Instagram-акаунті знімок з одним із малюків-близнюків. Пізніше, у 2020 році, пара знову стала батьками. Цього разу дівчинки на ім'я Маша.

Енріке Іглесіас насолоджується батьківством. Джерело: instagram.com/enriqueiglesias

2. Принц Вільям

Принц Уельський разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон виховують у своїх дітей манери справжньої аристократії. Пара забороняє користуватися планшетом, капризувати й проявляти агресію. Та це не означає, що у малюків суворе дитинство. Іноді батьки все ж дозволяють їм бавитися. І навіть публікують емоційні знімки в Instagram.

Принц Вільям бавиться з дітьми. Джерело: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

3. Девід Бекхем

Девід та Вікторія Бекхем – успішні зірки та одна із кращих сімейних селебріті-пар. Вони доволі строго виховують трьох синів і одну доньку. Але завжди пам'ятають про дотримання балансу: час від часу дозволяють трішки покапризувати й побавитися.

Девід Бекхем з дітьми. Джерело: instagram.com/davidbeckham

4. Марк Цукерберг

Марк і його дружина Прісцила виховують двох дітей. Судячи з фото в Instagram американського програміста, піклуватися про малюків йому подобається не менше, ніж займатися бізнес-стратегіями.

Марк Цукерберг з дітьми. Джерело: instagram.com/zuck

5. Джастін Тімберлейк

В одному з інтерв’ю Джастін зізнався, що народження сина змінило його життя майже на 100%. Навіть на написання однієї із найвідоміших пісень "Can't Stop the Feeling" співака надихнув саме малюк. Зірковий тато хотів, щоб його сину сподобалася драйвова мелодія і запальний текст. Наразі пара виховує двох синів: улітку 2020 року Джастін та Джесіка вдруге стали батьками.

Джастіна Тімберлейка діти надихають на творчість. Джерело: instagram.com/justintimberlake

6. Кріс Хемсворт

Кріс, він же екранний "Тор" – багатодітний тато. Виховує близнят та доньку. Австралієць знаходить час на розваги зі своїми малюками: танцює, водить на серфінг, риболовлю абощо. Він часто радує підписників в Instagram подробицями сімейного життя.

Кріс Хемсворт обожнює батьківство. Джерело: instagram.com/chrishemsworth

7. ﻿﻿ ﻿ Дуейн Джонсон

Дуейн – батько трьох дітей. Найстарша донька вже повнолітня і вирішила, як і тато, займатися реслінгом. Попри насичені графіки, актор все ж встигає займатися розвитком та розвагами молодших доньок. Судячи з Instagram-сторінки "Скали", багатодітний тато абсолютно щасливий.