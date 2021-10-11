Турне для гурманів. Найцікавіші "кавові" країни світу з автентичними традиціями

Каву сьогодні п'ють, здається, у всіх країнах світу. Та й рідко яка подорож обходиться без того, щоб замовити чашечку ароматного напою на сніданок або по дорозі в місцевий музей. Проробивши великий шлях зі своєї батьківщини, Ефіопії, кава стала всесвітньо улюбленим напоєм. Але в яких країнах існують найдавніші і автентичні традиції приготування кави, а культура його споживання тісно вкоренилася в місцевому побуті, повідомляє РБК-Украина.

Туристичний портал The Lonely Planet склав добірку "кавових" напрямків, в яких мандрівники можуть продегустувати напій, приготований за місцевими рецептами.

"Ми живемо в "золотий вік кави" з екологічними методами ведення сільського господарства і спеціальними методами обсмажування, і сьогодні в усьому світі розливають майже два мільярди чашок на день. Заварюйте і ви чашечку, й насолоджуйтеся оглядом деяких з найбільш захоплюючих кавових регіонів планети" , - йдеться в публікації.

Кофейная культура Туреччини

Як попросити каву місцевою мовою: Bir kahve lütfen.

Фірмовий кавовий стиль: Türk kahve (кава по-турецьки).

Вірна своєму становищу на краю Близького Сходу, Туреччина має давню культуру споживання кави. Тут чашки з цим напоєм можна побачити далеко не тільки в закладах, а й поруч з дошками для гри в нарди у дворах по всій країні.

Сходити в kahvehane (кав'ярню) або ay bahÇesi (чайний сад), посидіти там за чашкою напою, слухаючи розмови - це частина турецької філософії keyif - сприймати життя з легкістю.

Ця довга історія породила безліч звичаїв, висхідних до хитромудрих церемоній османських дворів, під час яких 40 кавоварок готували напій для султана.

"Колись давно турецькі чоловіки нібито навіть вибирали дружину на основі їх навичок приготування кави, а підставою для розлучення могло стати те, що чоловікові не зварять вранці цей напій" , - згадують у статті старі традиції, які існували в Туреччині.

В цій країні каву п'ють майже всі місцеві жителі, і напій вже давно став особливою "фішкою" й для туристів.

"Турецька кава, за кольором схожа на смолу, зазвичай випивається кількома короткими ковтками, після чого опускають осад в блюдце і ворожать своєму другові по візерунках, які від нього залишилися" , - відзначають у Lonely Planet.

Проведіть час у японському kissaten

Як попросити каву місцевою мовою: Kōhī o kudasai.

Фірмовий стиль кави: пуровер (метод заварювання фільтр-кави, при якому гаряча вода проходить через мелену каву в спеціальній воронці з паперовим фільтром - ред.).

Коли в Японії говорять про "першу хвилю" (епоху, коли кава стала широко доступною споживачам як розчинна), вони найчастіше мають на увазі kissaten - слово, яке в Японії позначало в місцевій культурі кав'ярню задовго до того, як слово "кафе" увійшло в національний лексикон. Коли кав'ярні вперше почали з'являтися в країні на початку 20 століття, kissaten були свого роду воротами в екзотичний світ і несли в собі запах інтелектуального суспільства.

Сьогодні слово kissaten у Японії використовується для загального опису кав'ярні, що поєднує в собі естетику (згадайте темно-червоні оксамитові сидіння, м'яке освітлення, порцелянові чашки) і атмосферу, яка панувала в закладах до появи мереж кав'ярень масового ринку.

"В автентичному стилі ар-деко або інтер'єрі середини століття каву готують по одній чашці шляхом дозованого переливання (або іноді сифона). Домашня суміш (burendo kīhī по-японськи) - це найчастіше кава темного або сильного обсмаження, що подається в маленькій вишуканій чашці. Завжди - з блюдцем, чайною ложкою і цілим глечиком вершків розміром з ляльковий будиночок, що вміщає рівно стільки, щоб додати вашій порції кави ідеального карамельного аромату" , - описують ритуал приготування японської кави в публікації.

Еспресо в італійській кав'ярні

Як попросити каву місцевою мовою: Un caffè/macchiato/cappuccino/caffè latte per favore.

Фірмовий стиль кави: еспресо.

Італійці так люблять каву, що здається, ніби саме вони винайшли цей напій, пише Lonely Planet.

"Вони цього не зробили, але пристрасть італійців до зерен надихнула розвиток місцевої культури кави, що не має аналогів у світі. Коли кава вперше була доставлена до Венеції в 16 столітті, це викликало бурю обурення, а напій був практично заборонений. Так зване "вино арабів" вважалося сатанинським винаходом. Однак коли Папа Климент VIII визнав пристрасть до напою, клеймо швидко спало, і у 1683 році на площі Сан-Марко у Венеції відкрили першу кав'ярню" , - йдеться у публікації.

Згодом в кожному місті й регіоні країни з'явився свій стиль приготування кави. У місцевості Трентіно-Альто-Адідже попросіть капучіно по-віденськи, і вам подадуть пінисту каву з шоколадом і корицею. У регіоні Марке зупиніться на чашці анісової кави, і ви отримаєте еспресо зі смаком анісу. На Сицилії ви знайдете d'u parrinu - каву з додаванням гвоздики, кориці й какао-порошку.

Також в Італії були розроблені ритуали навколо кави, такі як неаполітанська практика caffè sospeso (кава соспесо - "підвішена" кава), коли ви платите за дві кави, а одну залишаєте незнайомцю, щоб він міг насолодитися нею безкоштовно. Однак тільки у 1906 році був вперше представлений фірмовий італійський еспресо, і з тих пір технологічне диво еспресо-машини стало рушійною силою розвитку культури напою.

Почніть свій день з макіато, як в Ефіопії

Як попросити каву місцевою мовою: Hade bun, bejaka.

Фірмовий кавовий стиль: макіато.

Ласкаво просимо на батьківщину кави. Згідно з легендою, популярна нині в усьому світі кава походить від історії 9 століття, коли скромний ефіопський пастух помітив, що вівці стали особливо енергійними, пожувавши кавову рослину Coffea arabica.

Правдива легенда чи ні, але заява Ефіопії про те, що вона є батьківщиною кави - не пусті хвастощі: арабіка дійсно росте на південно-західних високогір'ях Ефіопії, і саме звідси рослина (і сам напій) потрапили до уваги світу.

Ознайомтеся зі шведською концепцією fika

Як попросити каву місцевою мовою: Kan jag få en kopp kaffe?

Фірмовий кавовий стиль: чорний фільтр.

Мало хто це знає, але в Швеції насправді п'ють більше кави, ніж практично в будь-якій іншій країні на планеті - тільки любителі кофеїну фіни п'ють більше, йдеться у публікації.

Пиття кави - національна розвага у Швеції, а кава-брейки - практично обов'язкова складова кожного дня. У шведів навіть є своє особливе слово - fika. Його приблизно можна перекласти як "затишний момент, проведений з друзями, в ідеалі за чашкою кави і чимось солодким, наприклад, булочкою з корицею".

По суті це місцева традиція робити перерву в роботі, щоб випити кави. Шведи нерідко влаштовують таку перерву кожні дві години, і триває така пауза не більше 15 хвилин.

Wikipedia

У кінці 18 й початку 19 століть кава стала улюбленим напоєм шведської аристократичної еліти, а kaffeehus (кав'ярні) і konditori (кондитерські) стали звичним явищем на вулицях Стокгольма, Гетеборга і Мальме.

"Зараз в країні можна знайти кілька кращих кав'ярень Скандинавії, в яких передові технології приготування кави поєднуються з лаконічним і невимушеним скандинавським стилем. Кава - це не просто напій: це вираз власної гідності" , - пишуть у Lonely Planet.

Кращий флет уайт - у Новій Зеландії

Як попросити каву місцевою мовою: I’ll have a flat white, thanks mate.

Фірмовий кавовий стиль: флет уайт.

Маленька віддалена країна Нова Зеландія, розташована у південній частині Тихого океану, справила дійсно великий вплив на сучасну глобальну культуру кави. У 19 столітті країну колонізували британці, які пили чай. А кава довгий час була прерогативою іммігрантів із Середземномор'я.

У 1980-х роках було посіяні зерна прийдешньої революції: приблизно в цей же час був придуманий термін flat white (флет уайт) - подвійний еспресо на основі молока, що подається в маленькій чашці, яку обережно нагріли так, щоб консистенція кави була приємною і м'якою.

Спробуйте чорреадор у Коста-Ріці

Як попросити каву місцевою мовою: Un cafécito, por Favor.

Фірмовий кавовий стиль: Café chorreado.

Говорити про каву в Коста-Ріці - значить вихваляти чорреадор. Це пристрій, який складається з болсіти (мішечка з тонкої тонкої тканини), який часто тримається відкритим вертикально на дерев'яній підставці. Чорреадор дозволяє гарячій воді проходити через кавову гущу в ємність.

Це попередник практики переливу кави, яку зараз відточують бариста в містах по всьому світу.

фото wikipedia.org

Чорреадор використовувався у Коста-Ріці протягом довгого часу - ще з 1830-х років, коли місцеві закони вимагали, щоб сім'ї висаджували принаймні два кавових кущі на своїй землі, в результаті чого кава стала експортною продукцією країни "номер один".

Втім, відтоді його вже перевершили інші продукти. Тим не менше, кава в Коста-Ріці - вкорінена і надзвичайно популярна частина культури.

Автор: Катерина Гончарова