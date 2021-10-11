Названо головні джерела доходів "Талібану"

Представник терористичного руху "Талібан", заступник міністра інформації та культури у сформованому талібами тимчасовому кабміні Забіхула Муджахід назвав головні джерела доходів організації, яка захопила владу в Афганістані, повідомляє ТАСС.

"Податки та митні збори. Надалі ми плануємо отримувати дохід від видобутку корисних копалин" , - розповів представник руху.

Ситуація в економіці Афганістану є досить складною, попри заходи, які приймають таліби. За великим рахунком це відбувається через те, що нова влада має доступ лише до 0,1 відсотка держрезервів з 9,4 мільярда доларів, так як їх значна частина була заморожена США.