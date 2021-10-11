Що очікується на валютному ринку в понеділок

Минулої п'ятниці дії Національного банку спровокували різкий стрибок котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку. Завдяки цьому зміцнення гривні, що тривало два тижні, припинилося, і до закриття торгів долар підріс на кілька копійок.

Сьогодні торгівля на міжбанку буде проводитися в режимі ТОМ (з розрахунками у вівторок) через вихідний день у США (там сьогодні святкують День Колумба). Охочих укладати угоди з розрахунками на наступний день зазвичай небагато, тому операцій на ринку сьогодні буде менше звичайного. Але це, в свою чергу, може викликати підвищену волатильність, особливо якщо число бажаючих купити валюту буде істотним. У той же час Національний банк продовжить пильно спостерігати за ситуацією і в разі необхідності обов'язково втрутиться, щоб нормалізувати обстановку.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,30/26,40 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці змінювалася дуже динамічно. Вранці, відреагувавши на зростання на міжбанку, оптові обмінники продавали «американця» по 26,37-26,39 гривень. До обіду цінники опустили до 26,34-26,35 гривень, а до вечора підняли до 26,36-26,37 гривень. На вихідних спостерігався попит на готівкову валюту; в столиці долар в суботу продавали по 26,38-26,39 гривень, а в неділю - навіть по 26,40-26,42 гривень. Сьогодні вранці продажі почнуться з 26,40-26,42 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку: якщо безготівковий долар відновить зниження, опуститься і ціна на готівковий долар.

Євро на FOREX минулої п'ятниці виріс до 1,1585 долара, але потім потрапив під хвилю продажів і опустився до позначки в 1,1554 долара. Вранці понеділка він торгується у вузькому діапазоні 1,1563-1,1578 долара. Готівковий євро в минулу п'ятницю продавали по 30,40-30,45 гривень; на вихідних цінник підняли до 30,45-30,47 гривень. За такою ж ціною його почнуть продавати і вранці понеділка. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Сьогодні сильних коливань євро не передбачається.

Російський рубль минулої п'ятниці спочатку опустився до позначки 72,05 рубля, а потім виріс до 71,65 рубля за долар. Вранці понеділка він торгується у вузькому діапазоні 71,80-71,90 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці протягом минулого тижня продавали по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль може подорожчати на 1-2 копійки, до 3,63-3,66 гривень за 10 рублів.