Автошколи змінюють навчальну програму: як тепер готуватимуть водіїв
Кабмін України 6 жовтня, вніс зміни в навчальні програми для водіїв, повідомляє Твоя машина.
Теоретична частина навчання буде розділена на 5 предметів:
- будову і технічне обслуговування транспортних засобів;
- основи законодавства в сфері безпеки дорожнього руху (ПДР);
- основи управління транспортним засобом і вимоги безпеки дорожнього руху;
- етика (психологічні основи) водія транспортного засобу;
- медичне забезпечення (надання першої медичної допомоги постраждалим в ДТП).
Практична частина включає водіння, а також спеціальні положення щодо категорій. Автошкола може змінювати до 20% тим на свій розсуд.
Займатися в автошколі можна буде не більше п'яти годин в день. Тривалість занять з теоретичної частини становить 45 хвилин, а з практичної 60 хвилин.
Перепідготовка водіїв транспортних засобів буде проводитися по 20-годинному курсу практичного водіння.