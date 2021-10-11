Автошколи змінюють навчальну програму: як тепер готуватимуть водіїв

Кабмін України 6 жовтня, вніс зміни в навчальні програми для водіїв, повідомляє Твоя машина.

Теоретична частина навчання буде розділена на 5 предметів:

будову і технічне обслуговування транспортних засобів;

основи законодавства в сфері безпеки дорожнього руху (ПДР);

основи управління транспортним засобом і вимоги безпеки дорожнього руху;

етика (психологічні основи) водія транспортного засобу;

медичне забезпечення (надання першої медичної допомоги постраждалим в ДТП).

Практична частина включає водіння, а також спеціальні положення щодо категорій. Автошкола може змінювати до 20% тим на свій розсуд.

Займатися в автошколі можна буде не більше п'яти годин в день. Тривалість занять з теоретичної частини становить 45 хвилин, а з практичної 60 хвилин.

Перепідготовка водіїв транспортних засобів буде проводитися по 20-годинному курсу практичного водіння.