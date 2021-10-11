Яка дієта визнана кращою при зайвій вазі і гіпертонії

DASH-дієта, розроблена для гіпертоніків, допомагає активно худнути, знизити шкідливий холестерин, а також зменшити запальні процеси в тканинах, повідомляє Сегодня.

Цільнозернові продукти, овочі, фрукти, нежирне м'ясо, риба і молочні продукти: все це обов'язково повинно бути в раціоні охочих повернути свою вагу в норму. Результати дослідження впливу DASH-дієти на людей з метаболічним синдромом, тобто гіпертонію, зайвою вагою, підвищеним рівнем цукру в крові і т.д. опубліковані в журналі Nutrients.

DASH-дієта – що це взагалі таке?

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетологический підхід до лікування гіпертонії) – цей режим харчування був розроблений спеціально для людей з стійко підвищеним тиском, тобто хворих на артеріальну гіпертензію (гіпертонією).

Пізніше стало відомо, що такий тип харчування допомагає знизити в крові вміст шкідливого холестерину, запобігти розвитку інсульту і серцевої недостатності, нормалізує вагу. також DASH-дієта визнана однією з кращих дієт для профілактики цукрового діабету.

Тобто, все вище перечіленне відхилення входять в метаболічний синдром, який спостерігається у людей із зайвою вагою і ожирінням. До розвитку цього синдрому у такої великої кількості людей призвело те, що протягом останніх десятиліть населення дотримувалося "Нездорової дієти".

Тобто люди їли мало фруктів, овочів, насіння і риби, зате багато – червоного м'яса, напівфабрикатів, насичених жирів і цукрів у всіх формах.

Які ж продукти рекомендує DASH-дієта

Цей тип харчування складно назвати саме дієтою, оскільки різкого обмеження продуктів тут немає, весь раціон продуманий і збалансований. Так, в насамперед DASH-дієта передбачає обмеження солі і тваринних жирів. Добровольці, яких "посадили" на DASH-дієти, вживали в день 2000 ккал.