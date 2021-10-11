Франція обіграла Іспанію і стала переможцем Ліги націй

Збірна Франції перемогла іспанську команду у фінальному матчі Ліги націй. Зустріч, що пройшла в Мілані, закінчилася з рахунком 2: 1, повідомляє Мир 24.

Перший гол в грі на 64-й хвилині забив іспанець Мікель Оярсабаль. Потім зрівняти рахунок Франції на 66-й хвилині допоміг Карім Бензема. А перемогу на 80-й хвилині матчу забезпечив французький гравець Кіліан Мбаппе.

Третє місце в Лізі націй посіла збірна Італії, яка перемогла в Турині Бельгію з рахунком 2: 1.