У США заарештували інженера за спробу продати дані про підводні човни

У США були затримані військовий інженер разом з дружиною, які намагалися продати секретні дані про американські атомні підводні човни, повідомляє Новое время.

Протягом року Джонатан і Діана Тоеббе зі штату Меріленд передавали секретні документи агенту ФБР, який видавав себе за представника іноземного уряду.

За даними слідства 1 квітня 2020 року Тоеббе відправив поштою іноземному уряду частину секретних документів з пропозицією встановити контакт і передати решту даних. Цей лист було перехоплено ФБР, після чого за інженером і його дружиною, яку звинувачують в пособництві, встановили стеження.

Отримавши передоплату в розмірі 10 000 доларів, у червні 2021 року сімейна пара вирушила в умовлене місце — кафе в Західній Вірджинії. Там Джонатан Тоеббе за допомогою своєї дружини сховав половину сендвіча з арахісовим маслом, в який помістив SD-картку із секретними даними.

28 серпня 2021 року подружжя Тоеббе виконали схожу операцію, на цей раз сховавши носій даних в пачці жувальної гумки.

9 жовтня 2021 року зловмисників заарештували співробітники ФБР і служби кримінальних розслідувань ВМС США.

Проти пари були висунуті звинувачення у злочинній змові і порушенні закону про атомну енергію.

Джонатан Тоеббе працював інженером-ядерником в програмі з розробки атомних установок у ВМС США і мав доступ до відомостей, що становлять держтаємницю і стосуються, в тому числі, елементів дизайну, параметрів роботи і характеристик реакторів, використовуваних на атомних підводних човнах.