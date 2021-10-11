Покарання за самовільне захоплення земель посилять

Незабаром громадянам можуть різко збільшити штрафи за порушення в користуванні земельними ділянками. У Раді зареєстрували два відповідні законопроекти (№6123 і 6124), автори яких в більшості представляють фракцію "Слуга народу", повідомляє UBR.

За самовільне захоплення землі пропонується посилити покарання так:

для громадян підняти штраф до 34-102 тис. грн (зараз 170-850 грн);

для чиновників - до 68-170 тис. грн (зараз 340-1700 грн).

Якщо ж таке захоплення заподіяло власнику ділянки серйозної шкоди, то штраф планують збільшити без розподілу на чиновників і громадян - до 15,3-34 тис. грн, а термін арешту залишити колишнім - півроку. Сьогодні покарання передбачає штраф в 3,4-5,1 тис. грн.

Як каже адвокат, старший партнер АК "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, насправді суперечок щодо порушення меж земельних ділянок дуже багато. Буває, коли сусіди будують біля себе дороги або паркани, зайшовши на сусідський наділ.

Що ж стосується рішення цих питань шляхом збільшення штрафу, то справа ця - безперспективна, вважає він. За словами адвоката, змусити дотримуватися в Україні земельного законодавства за допомогою штрафів - тільки розводити корупцію.