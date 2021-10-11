Таліби ведуть переговори з Росією
Радикальний рух «Талібан» веде переговори з Росією про визнання свого уряду і відкриття посольств. Про це в інтерв'ю заявив представник руху, заступник міністра інформації та культури в тимчасовому афганському кабміні Забіхула Муджахід, повідомляє ТАСС.
Як заявив Муджахід, таліби намагаються встановити дипломатичні відносини з усіма країнами. В першу чергу, мова йде про дипломатичні відносини,
"без яких подальша співпраця просто неможлива".
"Ми ведемо переговори з Росією, головним чином про визнання нашого уряду і відкриття посольств. Вирішення цих питань відкриє дорогу для подальшої співпраці", - представник руху.