Школи Мелітополя з 11 жовтня переходять на дистанційне навчання

З понеділка, 11 жовтня, школярі Мелітополя (Запорізька область) переходять на дистанційне навчання у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією, пов'язаної з поширенням COVID-19, обмежуються масові заходи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

З 11 жовтня школи та заклади позашкільної освіти переводяться на дистанційне навчання. З 18 по 28 жовтня школярі Мелітополя підуть на канікули.

Також, рішенням місцевої влади з метою "стабілізації в м.Мелітополь рівня захворюваності COVID-19 і розриву ланцюга епідемічного процесу", переводяться на дистанційну роботу установи позашкільної освіти. Бібліотеки, музеї, заклади культури будуть обслуговувати відвідувачів за попереднім записом.

Релігійним організаціям рекомендовано проводити свою діяльність в онлайн-режимі.

Крім того, з понеділка в Мелітополі припиняється проведення міських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

За даними Запорізького обласного центру контролю і профілактики Міністерства охорони здоров'я України, Мелітополь входити в трійку міст Запорізької області, де фіксується найбільша кількість хворих щодоби.

За ситуації на 10 жовтня в Запорізькій області кількість хворих COVID-19 досягла майже 11 тисяч.