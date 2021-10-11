Кращі мікроавтобуси для сім'ї: на що звернути увагу

Мікроавтобуси є досить вигідним фінансовим рішенням як для комерційних маршрутів, так і для спільних сімейних поїздок. Купивши такий автомобіль, більше не доведеться витрачатися на виклик таксі або утримання і експлуатацію декількох легкових машин. В даний час ринок переповнений найрізноманітнішими моделями, повідомляє Судово-юридична газета.

Так, вибір мікроавтобуса багато в чому залежить від умов використання та того, куди саме ви плануєте на ньому виїжджати. Якщо вам потрібно транспортний засіб для дачі, то краще придивитися до недорогих і економічним моделям. А ось для виїздів на відпочинок, куди-небудь на природу або далеких подорожей, рекомендуємо звернути увагу на витривалі, ремонтопрігодним варіанти з хорошою прохідністю. У тому випадку, якщо автомобіль потрібен для звичайного переміщення по місту, відмінним рішенням стане маневрений і компактний зразок.

Зрозуміло, найголовніший показник будь-якого сімейного авто - високий ступінь безпеки.

Така машина в обов'язковому порядку повинна бути обладнана всім необхідним:

Подушки і ремені безпеки.

Блокування дверей.

Фіксація крісел.

Кілька слів про підвіску: вона повинна бути енергоємної і м'якою, щоб пасажири комфортно себе почували навіть на нерівних вибоїстих маршрутах.

Citroen SpaceTourer

Ця модель відразу ж підкорила серця багатьох автолюбителів. Восьмимісний просторий салон, три ряди пасажирських крісел і зрушуються бічні двері створюють максимальний комфорт і зручність при використанні пасажирських місць.

Під капотом дволітровий турбодизель з потужністю 150 л. с. Такий агрегат з базовою комплектацією обладнаний протитуманними і галогеновими фарами, задніми дзеркалами з можливістю автоматичного регулювання та обігрівом, температурним датчиком, електричними склопідйомниками. Також є двозонний клімат-контроль, круїз-контроль і ступінчастий підігрів сидінь.

Модель XL з більш довгим кузовом коштує трохи дорожче. Все-таки вона відноситься більше до категорії корпоративних авто, ніж сімейних. Крім того, конструкція оснащена виключно автоматичною коробкою передач. З додаткових аксесуарів: складні дзеркала, ксенон, шкіряний салон, двері з електроприводом, навігаційна сенсорна панель.

Ford Tourneo Custom

Наступний у рейтингу мікроавтобусів - Ford Tourneo Custom, розроблений на основі комерційного вантажівки Transit Custom. Він доступний з дизельним мотором на 2,2 літра і потужністю 125 л. с.

У базову комплектацію включена задня підйомна двері, зсувні дверки з боків, противотуманки, відрегульована по вильоту і висоті рульова колонка, що настроюється передпускових опалення, кондиціонування повітря, мультимедійна система з функціональними клавішами на кермі, автономний обігрівач салону. Також є підігрів лобового скла, бічних дзеркал і передніх крісел.

Паливний бак досить об'ємний - 60 літрів. При цьому витрата пального дуже скромний і становить близько 8,1 л на 100 км. Водійське і пасажирське місця обладнані фронтальними і бічними подушками безпеки. З додаткових елементів: кріплення для дитячих сидінь, антиблокувальною гальмівною пристрій, контролер курсової стійкості, паркувальні датчики, круїз-контроль з обмежувачем, механізм стеження за тиском у колесах і прилад для екстреного виклику оперативних служб.

Peugeot Boxer Tourist

Французький представник займає одну з лідируючих позицій в категорії сімейних транспортних засобів, зокрема, за рахунок високих показників надійності і якості, а також винятковою місткості салону (від 9 до 16 осіб), прийнятною вартістю експлуатації та м'якої підвіски, що забезпечує комфортний і плавний хід.

Більш того, мікроавтобус має чудову вантажопідйомністю, великим ресурсом мотора і автономними системами опалення та кондиціонування. До того ж варто відзначити відмінну захист кузова від корозії.

Споживачів приваблює доступна ціна, невибагливість в обслуговуванні і економічна витрата палива. Це авто може стати чудовим помічником як в сімейних поїздках, так і в бізнесі.

Volkswagen Transporter Kombi H2

Нове покоління Volkswagen Transporter також по праву займає гідне місце в списку кращих мікроавтобусів для сім'ї. Машина отримала перероблену систему освітлення, змінену радіаторну решітку, передній і задній бампери.

Авто обладнали оновленими крилами з повторювачами повороту, а також злегка збільшили заднє скло. Додали можливість регулювання крісел в 12 можливих напрямках, вдосконалили приладову панель.

На дану модель встановлюють механічну і роботизовану трансмісію. Також покупець може вибрати одну з двох модифікацій: з переднім або повним приводом. Сидіння розміщені в два ряди, проте при необхідності можна скористатися додатковою опцією і зробити третій ряд. З інших зручностей: спинки, швидке відкидання, регульована дистанція за допомогою допоміжних рейок. У салоні є шкіряна оббивка, навігаційна система і робоча сенсорна панель.

Volkswagen Crafter

Не меншим попитом користується й інша модель від відомого автомобільного концерну Volkswagen: цей мікроавтобус може похвалитися практично ідеальною ергономікою салону і компонентів кузова, функціональним оснащенням і чудовими експлуатаційними характеристиками. Дане авто є одним з кращих в своїй категорії, пристосованим для перевезення сім'ї та невеликої компанії, тим більше за цілком доступні гроші. Потужні многоресурсние двигуни, економічність в використанні, сучасний рестайлінг - роблять його ідеальним варіантом в плані зручності і технологічності.

Серед інших достоїнств: місткий салон з 2-зонним клімат-контролем і комфортними м'якими кріслами, прогресивна система безпеки, різноманітні датчики регулювання і контролю поведінки машини на трасі. Крім того, завдяки електромеханічної трансмісії, вона впевнено почуває себе на дорозі. Крім сімейних перевезень, автобус може бути використаний в робочих цілях, наприклад, для транспортування великих вантажів (до 3,5 тонн).

Fiat Scudo Fiat

Scudo набув популярності на ринку завдяки найдешевшим експлуатаційних витрат. Так, на 100 км шляху витрачається всього 7,2 літрів палива. Машина має дві формату колісної бази і дві варіації висоти даху.

Крім цього, велику увагу приділено системі безпеки. Автомобіль обладнаний подушками безпеки з трьохточковими ременями для кожного крісла. Вони управляються єдиним електронним пристроєм, який автоматично визначає характер і напрям удару в разі ДТП і, в залежності від цього, активує необхідні механізми захисту.

Для простоти парковки є спеціальні датчики, які є вкрай корисним інструментом в умовах поганої видимості або обмеженого простору. Більш того, вони сигналізують водієві при небезпечному зближенні з будь-яким об'єктом під час заднього ходу. Також варто виділити якість гальм з вакуумним підсилювачем і відповідними гальмівними елементами на всіх колесах.

Якщо підвести підсумок: цей автобус може стати гідним сімейним, або комерційним транспортом. А економічний мотор, великий салон, відмінний головне світло і повна оцинковка є приємними доповненнями для комфортного використання.

Незважаючи на те, що мікроавтобуси раніше розглядалися виключно як засіб перевезення пасажирів і великогабаритних вантажів, зараз їх все частіше вибирають в якості сімейного автомобіля для спільних подорожей.