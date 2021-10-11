Озброєння США, залишене в Афганістані, дісталося Росії та Китаю

Екс-президент США Дональд Трамп звинуватив Білий дім у тому, що залишена в Афганістані військова техніка буде використана Росією та Китаєм для створення ними своїх аналогів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія та Китай уже отримали доступ до наших прекрасних вертольотів", – сказав він, виступаючи на мітингу в штаті Айова.

За його словами, російські та китайські фахівці розбирають залишену техніку, щоб зробити більш дешеві аналоги. Частина зразків кинутої зброї вже з'явилася на чорному ринку.

Трамп також звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена в некомпетентності в області податкової політики, яка може спонукати американський бізнес розширювати свою присутність в Китаї, а не на батьківщині, в неконтрольованому припливі мігрантів і при зростанні злочинності в країні.