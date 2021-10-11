При МВС з'явився Офіс із захисту бізнесу

При Міністерстві внутрішніх справ з'явився Офіс із захисту бізнесу. Міністр визначив як пріоритет захист бізнесу від неринкових методів конкуренції, повідомляє РБК-Украина.

Також Офіс буде боротися з можливими зловживаннями з боку представників правоохоронних органів. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Третє, за його словами, це створення більш сприятливих умов для заходу іноземних інвестицій в Україну.

"Саме тому йдеться, насамперед, про певну неформальну робочу групу, діяльність якої міністр доручив саме мені. Ми визначили контактну персону в керівництві Національної поліції, ми ведемо діалог як із бізнес-асоціаціями, так і з Офісом європейського бізнес-омбудсмена. І ми досить оптимістичні" , – повідомив Єнін.

За його словами, це, насамперед, майданчик для діалогу. Міністр, повідомив Єнін, чітко позначив пріоритети для захисту бізнесу.

"Про що, наприклад, ідеться? Дуже часто ми стикаємося з базовими порушеннями прав людини в рамках кримінального провадження. Дуже часто ми, наприклад, бачимо, що населення мало довіряє тому поліцейському, з яким стикається. Саме тому ми впроваджуємо нові елементи" , – додав він.

Автор: Владислав Красінський