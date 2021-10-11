При МВС з'явився Офіс із захисту бізнесу

При МВС з'явився Офіс із захисту бізнесу

При Міністерстві внутрішніх справ з'явився Офіс із захисту бізнесу. Міністр визначив як пріоритет захист бізнесу від неринкових методів конкуренції, повідомляє РБК-Украина.

Також Офіс буде боротися з можливими зловживаннями з боку представників правоохоронних органів. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Третє, за його словами, це створення більш сприятливих умов для заходу іноземних інвестицій в Україну.

"Саме тому йдеться, насамперед, про певну неформальну робочу групу, діяльність якої міністр доручив саме мені. Ми визначили контактну персону в керівництві Національної поліції, ми ведемо діалог як із бізнес-асоціаціями, так і з Офісом європейського бізнес-омбудсмена. І ми досить оптимістичні", – повідомив Єнін.

За його словами, це, насамперед, майданчик для діалогу. Міністр, повідомив Єнін, чітко позначив пріоритети для захисту бізнесу.

"Про що, наприклад, ідеться? Дуже часто ми стикаємося з базовими порушеннями прав людини в рамках кримінального провадження. Дуже часто ми, наприклад, бачимо, що населення мало довіряє тому поліцейському, з яким стикається. Саме тому ми впроваджуємо нові елементи", – додав він.

Автор: Владислав Красінський

Новини

analytics