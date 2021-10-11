У Латвії невакцинованим від COVID-19 заборонили відвідувати супермаркети

У Латвії строком на три місяці введено надзвичайний стан, що передбачає низку обмежень, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відтепер люди, які не перехворіли і не щеплені від COVID-19, зможуть здійснювати покупки лише в магазинах товарів першої необхідності, вони позбавлені можливості відвідувати супермаркети. Буде скорочено час роботи магазинів.

Крім того, схвалене рішення ввести обмеження для щеплених, наприклад на заходах у "зеленому", тобто безпечному режимі введуть додаткові епідеміологічні вимоги - потрібно буде перебувати в масках, дотримуватися дистанції. Також планується ввести обмеження на кількість учасників на певних заходах.

У вихідні та святкові дні у торговельних центрах будуть відкриті лише продуктові магазини і аптеки.

Підприємства та організації як державного, так і приватного сектора переводяться на віддалений режим роботи. Школи в умовах надзвичайного стану продовжать працювати очно, але маски повинні носити всі учні, а кількість занять буде значно скорочена.

Позанавчальні заходи, такі як екскурсії та відвідування музеїв, під час надзвичайного стану заборонені. Культурні заходи будуть проводитися з меншою кількістю відвідувачів - 60% місткості.

Прем'єр-міністр Кріш’яніс Каріньш раніше заявив, що мета введення надзвичайного стану - значно підвищити охоплення вакцинацією, ввівши значно суворіші обмеження для нещеплених.

Прем'єр наголосив, що ситуація в Латвії важка через кількість нещеплених громадян, а це впливає на систему охорони здоров'я: у лікарнях стрімко зростає кількість пацієнтів з COVID-19, що обмежує їх можливості надавати інші послуги.

Надзвичайний стан в Латвії через пандемію коронавірусу раніше оголошувався вже двічі.