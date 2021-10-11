Частину "євроблях" конфіскують: водіям загрожують кримінальні справи

В Україні вже після розмитнення частину "євроблях" вилучають під час експертизи в Сервісних центрах МВС (МРЕВ). Справа в тому, що українці купували старі авто в ЄС навіть з пошкодженими VIN-кодами. Легалізувати такий автомобіль буде вкрай складно, в деяких випадках їх конфіскують, а проти власників починають кримінальні ﻿провадження﻿, повідомляє UBR.

Про це розповів автоюрист Іван Казачук. За його оцінками, як мінімум один власник "євробляхи" щодня стикається з такою проблемою. VIN-код може пошкодитися не тільки через навмисні дії минулих власників авто, а й через корозію.

"Самостійну перевірку VIN-номера потрібно зробити ще до зняття автомобіля з обліку. Просто подивіться, чи всі цифри, букви є, такі ж вони, як у техпаспорті, чи немає сторонніх втручань або іржі, яка не дозволить експерту в МРЕВ перевірити цей номер", – говорить Казачук.

Варіанти вирішення проблеми: знайти дублюючі таблички або після рекомендації від фахівця очистити номер за допомогою спеціальних хімічних засобів. Якщо ж в Сервісному центрі вважають, що номер могли зробити нечитабельним, правоохоронці можуть почати кримінальне провадження, автомобіль конфіскують і якщо до того моменту вже заплатити за розмитнення, гроші не повернуть.