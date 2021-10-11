У регіонах дорожчають квартири

За дев'ять місяців цього року квартири в регіонах країни подорожчали на 4-15%. Причому мова йде як про первинний, так і про вторинний ринок нерухомості, і навіть про оренду, повідомляє UBR.

Такими даними поділилися експерти Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ).

Наприклад, харківські новобудови виросли в ціні на 9,5%. У Запоріжжі, Миколаєві та Луцьку їх подорожчання склало від 10 до 15%.

Ціна квадратного метра в цих містах варіюється зараз від $600 до $800, в залежності від будинку, його розташування і кількості кімнат (чим їх більше, тим дешевше зазвичай обходиться "квадрат").

На "вторинці" цінник за цей рік теж підріс на 8-10%. Найбільший інтерес тут викликають невеликі квартири до $30 тис.

Зняти житло в регіонах також стало дорожче. У перерахованих вище містах місячна рента складе від 5 до 8 тис. грн. За квартиру з хорошим ремонтом ближче до центру міста доведеться викласти вже близько $500.

В цілому знімне житло в регіонах за минулі дев'ять місяців цього року подорожчало в середньому на 5-10%.

Єдине, що дійсно заспокоює, кажуть ріелтори, так це те, що подальше зростання квартир у всіх позначених сегментах виглядає досить сумнівним. Високі ціни і так вже починають відлякувати орендарів і покупців житла.