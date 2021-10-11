Стало відомо про загрозу життю президента Сербії через наркомафію

Президенту Сербії Олександру Вучичу загрожує небезпека через його боротьбу з мафіозними групами, що займаються обігом наркотиків у країні. Про це стало відомо з інтерв'ю міністра внутрішніх справ країни Олександра Вуліна, повідомляє РИА Новости.

За словами міністра, життю Вучича загрожує небезпека через затримання великого угруповання наркомафії, на рахунку якої як мінімум сім вбивств. Вулін заявив, що у злочинного угруповання залишилися ватажки, які знаходяться в бігах. Серед них - лідер «кавацького наркоклану» з Чорногорії Радое Звіцер.